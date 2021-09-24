حصاد مجلس الوزراء في أسبوع.. اجتماعات و«عزاء» وقرارات مهمة «انفوجرافيك»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات، سلّط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، في الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قرارات بتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية

وجاء في التقرير، أنّه جرى إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، والموافقة على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقا للشروط والضوابط.

وتضمّنت القرارات أيضا، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة «شغلك في قريتك»، إلى جانب الموافقة على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج «الأطفال فاقدي الرعاية» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

الموافقة على توصيات لجنة إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل

وإضافة إلى القرارات السابقة، جرت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في 29 منازعة، فضلا عن الموافقة على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار «المرحلة الثانية»، والممشى السياحي، والبوابات الإلكترونية.

سك 7 آلاف عملة تذكارية فضية فئة 100 جنيه

كما شملت القرارات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المئة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزي.

متابعة موقع مشروعات «مصر الرقمية» و«الرقم القومي للعقارات» و«حياة كريمة»

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، مثل منصة «مصر الرقمية»، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وأعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعقد اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة صندوق مصر السيادي والرؤية المستقبلية له، وخطوات حصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات أيضا وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعه لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومساعي توطين هذه الصناعة في مصر مرحليا، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسؤولي الصندوق.

متابعة آليات صيانة إدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء وفقا للتقرير، اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى، إضافة إلى عقده اجتماعا لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وممثلي الشركة الصينية.

واستكمالا للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب اجتماعه مع رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، حيث أكد دعم الحكومة للهيئة لأداء دورها في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد.

وتضمّنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، حيث وجّه بوضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ المشروع المهم، بما يسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني القائم على الطب التشخيصي، وذلك بحضور وزراء العدل والتعليم العالي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، إضافة إلى عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث جرى استعراض عدد من الملفات مثل المشروعات الخدمية والتنموية التي جرى افتتاحها، ومستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشأن التغيرات المناخية، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «تطوير الريف المصري»

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، حيث أكد أنّ الرئيس السيسي يضع المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة تنمية الصعيد.

كما عقد مدبولي، اجتماعا مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، حيث أكد أنّ استراتيجية توطين صناعة السيارات، تحظى بدعم لا محدود من الرئيس السيسي، والحكومة قطعت شوطا كبيرا في مسار دعم الصناعة، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، فضلا عن اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ونائب محافظ السويس، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظا الأقصر، والإسماعيلية، ونائب محافظ جنوب سيناء.

واجتمع رئيس الوزراء، مع محافظ السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب محافظ السويس.

تهنئة «الإسكان» بفوز «المجتمعات العمرانية» بجائزة من الأمم المتحدة

وبشأن الأنشطة التي قام أجراها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، هنأ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.

رئيس الوزراء ينعى المشير طنطاوي

كما نعى رئيس الوزراء، المشير محمد حسين طنطاوي، موجّها خالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، حيث أكد أنّه كان رجل دولة من طراز خاص استجاب لنداء الوطن في كل وقت وأدى مهامه الجسام بضمير وطني وشجاعة وإقدام.

واستعرض مدبولي، عددا من إصدارات وزارة الثقافة، ضمن خطتها لنشر الفكر والوعي بين شرائح المجتمع المصري في جميع المحافظات، حيث أكد أنّ الوعي جدار حصين يقي الوطن الأفكار المتطرفة والهدامة، ويحفّز طاقات البناء والتنمية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، فالتقى مع وزير القوى العاملة، لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق، حيث أكد أنّ عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي.