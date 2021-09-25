تشغيل 8 مراكز ووحدات طب أسرة جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل 8 منشآت صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.

تشغيل 8 مراكز ووحدات صحة طب أسرة

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تشغيل 8 مراكز ووحدات صحة طب أسرة لانضمامها إلى منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وشملت مركزي طب أسرة وهما (الكرنك الجديد، أصفون)، بالإضافة إلى 6 وحدات طب أسرة وهي (زرنيخ، النجوع بحري، العضايمه، النمسا، الرياينه، نجع الخطباء) بالأقصر.

السبكي: مراكز ووحدات طب الأسرة بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية

وأضاف السبكي، أن إجمالي عدد المنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والتابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر بذلك بلغ 47 مركزا ووحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل عددهم إلى 59 مركزا ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

السبكي: خدمات الرعاية الصحية الأولية محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولي

وتابع السبكي، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية هي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، وأنها تشكل محور رعاية الصحة العامة على المستوى الدولي، وتمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتوفير هذه الخدمات وتنويعها وتطويرها والتدريب المستمر للقائمين عليها بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة من أجل صحة أفضل للمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.