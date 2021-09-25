ماجدة الرومي مفاجأة الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية

علمت «الوطن» أن الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، ستكون إحدى نجمات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته في شهر نوفمبر المُقبل.

وأشار مصدر لـ«الوطن» إلى أن النجمة ماجدة الرومي، تنهى حاليًا اتفاقاتها بشأن المشاركة في الدورة التي ستكون مليئة بالمفاجآت الغنائية.

آخر مشاركة لماجدة الرومي كانت في 2018

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي، كانت شاركت في فعاليات الدورة التي عُقدت عام 2018، وقدمت حفلًا غنائيًا كبيرًا بيعت تذاكره كاملًا.

وكانت الفنانة ماجدة الرومي، تصدرت محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، خلال وجودها على المسرح، في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، حيث قالت في تصريحات سابقة لقناة «الشرق للأخبار» السعودية إنها فقدت توازنها للحظات على المسرح، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فقدانها الوعي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

الأزمة الصحية لـ ماجدة الرومي

وأرجعت أسباب الأزمة الصحية وشعورها بهبوط إلى عدم تناولها أي وجبة غذائية كاملة قبل 32 ساعة من موعد الحفل، قائلة: «أصرّيت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني به، وكان ضيقًا جدًا، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل».

وأضافت: «الطقس كان حارًا جداً والإضاءة قوية وأنا متحمّسة كثيرًا ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن، وكل ده عشان أظهر بدون كرش أو بطن، لكنني أعترف أنها غلطة ولن أكررها أبدًا».