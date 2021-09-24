ماجدة الرومي لـ«الوطن»: استعدت كامل صحتي.. والمصريون غمروني بحبهم

طمأنت الفنانة القديرة ماجدة الرومي جمهورها عليها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مساء أول أمس الأربعاء، خلال حفلها ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

ماجدة الرومي: حظيت باستقبال رائع في مهرجان جرش

وقالت ماجدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر كل من سأل علي وغمرني بحبه، أنا بخير وصحة جيدة، واستعدت كامل صحتي خلال الساعات الماضية».

وأضافت «شكرا لجمهوري المصري والعربي في كل أرجاء عالمنا العربي، على سؤالهم علي وطمأنتهم علي، لأنهم غمروني بهذا الحب الجميل الذي يشجعني دوما على تقديم كل ما هو جديد».

ماجدة الرومي: شكرا جمهوري العربي

وعن حفل مهرجان جرش قالت ماجدة الرومي «حظيت باستقبال رائع وجميل من جمهور متميز، وأشكرهم على أن الحفل ظهر بشكل لائق وجذاب».

كانت التعليقات انهالت من كبار النجوم والجمهور للاطمئنان على صحة الفنانة ماجدة الرومي بعد سقوطها على المسرح، من بينهم الفنانة يسرا التي حرصت على الاطمئنان على صحتها، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «الحمد لله إن أنا اطمنت عليكي وإنك بألف خير.. الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك في حياتنا».

وغردت الفنانة الإماراتية أحلام في تدوينة عن محبتها لماجدة الرومي، «يهنينا بسلامتك يا عظيمة، ماجدة الرومي أنت في قلبنا كلنا وبندعي لك لأنك قطعة من القلب.. أنا كتير بحبك».

بينما تمنى الفنان اللبناني وائل جسار دوام الصحة للفنانة اللبنانية، قائلا في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «ألف الحمد الله على السلامة.. ما بيلبقلك إلا الصحة، النجاح ومحبة الناس، محبتي لكبيرة للسيدة ماجدة الرومي»، بالإضافة إلى الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، الذي غرد «ماجدة الرومي سلامة قلبك».

وعلق المذيع اللبناني وسام حنا، على سقوط الفنانة الكبيرة بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها على المسرح، قائلا: «سلامة قلبك يا عيون وقلب لبنان أنتِ».