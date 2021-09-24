سيارات إسعاف في حفل جورج وسوف بمهرجان «جرش» لمنع تكرار واقعة ماجدة الرومي

يعود سلطان الطرب جورج وسوف، للوقوف على مسرح «جرش»، الليلة، للمرة الأولى منذ 18 عاما، ضمن فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية خلال الحفل.

وكشف أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش للثفافة والفنون، تواجد 3 عيادات طبية بالإضافة إلى سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين متواجدين داخل مكان المهرجان على مدار الساعة، مستعدة للتعامل مع الظروف الصحية المفاجئة والطارئة التي قد تحدث للفنانين المشاركين في المهرجان أو للحضور، وذلك وفقا لتصريحات نشرها موقع «الغد» الأردني.

ماجدة الرومي تفقد توازنها في حفل افتتاح مهرجان جرش

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي لوعكة صحية على المسرح، الأربعاء الماضي، في حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، وأدت إلى فقدانها توازنها حيث كادت تسقط على المسرح قبل أن يساعدها أفراد فرقتها، وتوقفت الحفل لمدة تقارب الـ10 دقائق، قبل أن تعود ماجدة الرومي مرة أخرى على المسرح، لاستكمال الحفل بعد تناولها كوب مياه بالسكر.

وسادت حالة من القلق على ماجدة الرومي، حول حالتها الصحية بعد تلك الواقعة، لتخرج وتؤكد أن الإرهاق وعدم تناول التعامل لمدة جاوزت الـ32 ساعة تسببت في انخفاظ ضغط الدم لديها، ولكنها الآن في حالة صحية جيدة، حيث تحرص على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

مهرجان «جرش» للثقافة والفنون الدورة الـ35

وتستمر فعاليات النسخة الـ35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 70 فنانا أردنيا وعربيا، بالإضافة إلى عروض فرق موسيقية واستعراضية وشعبية، وتقام فعاليات المهرجان على المسرحين الشمالي والجنوبي بجرش، وفي ساحة الأعمدة ومسرح أرتيمس، وفي المركز الثقافي الملكي والمكتبة الوطنية.