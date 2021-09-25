نجوم الفن يهنئون هبة مجدي على مولودها الجديد «موسى»

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الفنانة هبة مجدي، على طفلها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم «موسى»، ليكون طفلها الثاني بعد ابنتها «دهب».

ونشرت هبة مجدي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها أمام غرفتها في المستشفى، مُعلقة عليها بقولها: «الحمد لله حمداً كثيرًا.. موسى محمد محسن.. يارب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعا.. 20 سبتمبر 2021».

وهنأت الفنانة حنان مطاوع، هبة مجدي، بمولودها الجديد، قائلة لها: «مبروك يا روحي أما.. يارب يحفظه لكم هو ودهب ويبارك فيكوا كلكم»، فيما قالت الفنانة نادية الجندي: «مبروك حبيبتي ما شاء الله.. ألف مبروك».

وشملت قائمين الفنانين الذين هنئوا هبة مجدي، كلا من: مصطفى خاطر، ودينا فؤاد، وعزوز عادل، وكريم أبو زيد، والكاتب محمد سيد بشير، ونسمة عبد العزيز، وآخرين.

وكان الفنان محمد محسن، قد كتب عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا».

وأشار محمد محسن، إلى ولادة طفله الثاني منذ 5 أيام فقط، بقوله: «‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ‏موسى محمد محسن 20 سبتمبر 2021».

هبة مجدي شقيقة محمد رمضان في مسلسل موسى

وكانت الفنانة هبة مجدي، قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «موسى»، حيث جسدت شخصية شقيقة الفنان محمد رمضان، وابنة عارفة عبد الرسول.

مسلسل موسى، تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.