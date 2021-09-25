هبة مجدي ومحمد محسن يرزقان بطفلهما الثاني: اسمه موسى

رزقت الفنانة هبة مجدي، وزوجها الفنان محمد محسن، بطفليهما الثاني، وأطلقا عليه اسم «موسى»، وذلك حسب ما أعلنه «محسن» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

هبة مجدي ومحمد محسن لديهما طفلة

وكتب الفنان محمد محسن، عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا».

وأشار محمد محسن إلى ولادة طفله الثاني منذ 5 أيام فقط، بقوله: «‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ‏موسى محمد محسن 20 سبتمبر 2021».

«ألف ليلة وليلة» تجمع قلبي هبة مجدي ومحمد محسن

وجمع الحب بين النجمين هبة مجدي ومحمد محسن، خلال عملهما سويًا على خشبة المسرح مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسرحية «ألف ليلة وليلة»، وأعلنا خطبتهما خلال إحدى العروض المسرحية.

وشهد الفنان يحيى الفخراني، على عقد قران هبة مجدي ومحمد محسن، وارتبطا ثلاثتهما بصداقة قوية، وزيارات متبادلة، يكشف عنها الزوجان هبة مجدي، ومحمد محسن من وقت لآخر من خلال حساباتهما الرسمية على مواقع السوشيال ميديا.

وفي شهر فبراير الماضي، وبالتزامن مع عيد الحب، طرح الفنان محمد محسن، أغنية رومانسية تحمل اسم «أهلًا بيك»، وظهرت من خلال الكليب، زوجته الفنانة هبة مجدي باعتبارها «موديل».