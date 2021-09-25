محمد ثروت ينتهي من تسجيل أغنية جديدة بعد نجاح «يا مستعجل فراقي»

انتهى الفنان محمد ثروت، من تسجيل أغنية جديدة، ليكون العمل الغنائي الثاني له، بعد عودته من رحلة غياب طويلة، فقد كانت البداية مع أغنية بعنوان «يا مستعجل فراقي».

الأغنية الجديدة، من غناء محمد ثروت، وكلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد عبية.

ونشر المخرج أحمد ثروت، نجل محمد ثروت، صورة من كواليس تسجيل الأغنية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقًا عليها، بقوله: «قريباً إن شاء الله مع الأستاذ.. مع أصدقائي وحبايبي الملحن الجميل محمد عبيه والغالي الشاعر أحمد المالكي».

ثروت عاد للساحة الفنية في فبراير بـ«يا مستعجل فراقي»

وكان الفنان محمد ثروت، قد فاجأ الجمهور، بطرح أغنية جديدة بعد غياب طويل، تحمل اسم يا مستعجل فراقي، في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وتقول كلمات الأغنية:

اتكتب سطر النهاية للأسف منتاش معايا

للأبد فعلا كفاية عليك كده وكفاية جرح وآه

الأمل إن انت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف

وأنا إيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما الي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

اتكتب

كل حد يروح لحاله نفترق نبعد وماله

نفترق كانت عنيه مغمضة فتحت على مأساة

الندم ملهوش في قلبي خلاص مكان

ولا عمري هديلك أمان ضيعت كل الوقت ده

ازاي كده أهو درس وفهمناه

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي