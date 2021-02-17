محمد ثروت عن نجاح أغنية يا مستعجل فراقي: «حسيت إن ضهري مسنود بالناس»

أعرب المطرب الكبير محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه فيديو كليب «يا مستعجل فراقي» الذي طرح مؤخرا وحقق 2 مليون مشاهدة واستطاع أن يتصدر ترند السوشيال ميديا عدة أيام، وذلك في ندوة تكريمه بـ«الوطن» والتي أدارتها الناقدة الفنية علا الشافعي.

وقال ثروت إنه شعر أنه مسنود بالجمهور وأنه لديه ناس يسند عليهم لذلك كان دور في العودة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه جاء على الأغنية ما يقارب الـ10 آلاف كومنت قام بقراءتهم جميعهم وكانوا ممتعين، وذلك الأمر الدافع في أنه يقدم أغاني جيدة الفترة المقبلة، مشيرا أنه يحضر إلى 9 أغانٍ جديدة من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة.

وقال ثروت إن الأغنية صنعت بحب كبير، وأن تامر حسين أبدع بها، وشعر ثروت أنه امتداد لجيل قديم من العظماء، وأضاف أنه يحب محمد رحيم وأن هذه المرة ليست الأولى في التعامل معه ولكنه عمل معه في أكثر من عمل وطني خلال الفترة الماضية.

وحصد ثروت نصيب الأسد من إعجاب الفنانين والنجوم، في مجال الغناء والتمثيل، ممن حرصوا على الإشادة بعودة صوت مصر بعد غياب سنوات بأغنية نالت إعجاب الجمهور والمجال الفني.

من جانبه حرص الكينج محمد منير على توجيه التهنئة المباشرة لثروت، قائلا: «محمد ثروت أحلى وأهم صوت في مصر»، في لافتة خطفت قلوب الجمهور المصري والعربي، نظرًا لكونهما من قامات الفن المصري الأصيل، وكلاهما يحمل ثقًلا من التاريخ الفني الحافل بأعمالهما الغنائية والفنية.

أما نجم الجيل تامر حسني اختار توجيه رسالة مباشرة لمحمد ثروت عبر عدة منشورات، منوها بإعجابه الشديد بالأغنية الجديدة وحماسه لعودة صوت مصر، قائلا: «صوتك فعلا كان واحشنا، الأغنية رائعة، مليون مبروك لأستاذنا النجم الكبير محمد ثروت»، كما وجَّه التحية لصديقه الملحن محمد رحيم الذي شارك في عمل الأغنية، بقوله: «مليون مبروك لحبيب قلبي وصديق العمر الموسيقار محمد رحيم».

كما عبَّرت النجمة أنغام عن حبها الكبير للعمل الجديد مشيدة بصوت مصر وعودته، وأثنت هي الأخرى على ألحان صديقها رحيم، قائلة: «الله الله إيه الجمال والروعة دي يا بختك يا رحيم لحنت للصوت العظيم أستاذنا محمد ثروت»، بينما قال المطرب أحمد سعد «الله على إحساسك يا أستاذ، وألف مبروك لعودة صوت مصر».

وحرص الشاعر أمير طعيمة على توجيه التهنئة لفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن محمد رحيم، قائلا: «يا جمالكم كلكم وعودة تفرحنا كلنا لفنان كبير بحجم النجم محمد ثروت»، كما هنأه المطرب هيثم شاكر، معبرا عن اشتياق الجمهور لصوته قائلا «وحشنا صوتك يا أستاذ»، واتبعه توليفة من المطربين، ممن لم يجدوا الكلمات المناسبة لاختصار حبهم للعمل وسعادتهم بعودة صوت مصر، واكتفوا بإعادة نشر فيديو كليب «يا مستعجل فراقي» عدة مرات للجمهور، مثل محمد الشرنوبي والمخرج حسام الحسيني ورنا سماحة وهايدي موسى ونور عبدالسلام وعبدالرحمن رشدي وأبو.

في حين جسد المطرب مصطفى عاطف حبه للعمل، بمنشور طويل قال فيه «محمد ثروت راجع ينقل قصص ومواقف من حياتنا بصوتع وإحساسه نعرف منها وبيها ازاي نتعامل مع بعض في اللقاء والفراق، وبيدينا نموذج ودرس لجيلنا، نموذج للفنان اللي حافظ على نفسه وصوته وإحساسه».