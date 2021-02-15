محمد ثروت: التعليقات حول «يا مستعجل فراقي» أبهرتني.. وجاهز بـ 9 أغانٍ

علق المطرب محمد ثروت على نجاح أغنيته الجديدة "يا مستعجل فراقي"، قائلا: "التعليقات المكتوبة على المواقع، أبهرتني، إيه الجمال بتاع الناس ده، والجمل الجميلة، وبأعمار مختلفة، النجاح ده اللي صنعه الناس لأن بنزل العمل وبقول يا رب، واللي بينصر هما الناس، وبشكر كل الناس اللي حبت الغنوة وسمعتها وغنتها، وابني سبب نجاحها".

عالم الأطفال يشبه عالمي

وأضاف "ثروت"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن غناءه للأطفال يشابه عالمه، متابعا: "أنا في المدرسة كنت بعمل مسابقات المديرية التعليمية، وفي سنة تالتة ابتدائي كنت بغني في برنامج (ماما سميحة) فأبلة الناظرة لما شافتني في التلفزيون خصصتلي ربع ساعة كل خميس للغناء بالإذاعة المدرسية واللي كان وقتها اللي فيها نجم".

سر اختيار اسم "حبيبة بابا رشا"

وتابع: "لما احترفت وعرضت عليا (أبلة فضيلة) أغنية (حبيبة بابا رشا)، قولتلها اشمعنا رشا؟ قالت لي الملحن جايب بنته رشا فعمل الأغنية، فغنيت رشا وكسرت الدنيا وبعديها أغنية (منى يا منى)، وبعديها فكرت أعمل شريط، فاتكلمت مع سمير الطاير، فعملي أغنية (بسم الله)، ودي أغنية مهمة في حياتي، وكلمت أستاذ صلاح جاهين وعملي (طيور النورس) و(عيد الميلاد) فأصبح شريط، ونزل عمل عمايلة".

"ثروت" يغني لحفيدته

وقام الفنان محمد ثروت بغنائها لحفيدته فريدة ابنة نجلته داليا خلال مداخلتها بالبرنامج، مشيرا إلى أن هناك حوالى ثماني أو تسع أغانى جاهزة للإطلاق في الأسواق، مؤكدا أنه لن يدخر وسعا في تقديم ما يسعد جمهوره .

أحمد ثروت: حفلات مناجاة حظيت بنجاح غير مسبوق

من جانبه قال أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، إن حفلات "مناجاة 1" و"مناجاة 2" حظيت بالنجاح غير المسبوق في تاريخ "يوتيوب لايف" في الشرق الأوسط، حيث كانت مدة الحفلة 3 ساعات متوصل مباشرة ويكون "تريند" خاصة أنه ديني، وهذا صعب، نظرا لأن هذا النوع من الأغاني ليس له شغل تسويقي أو دعائي، وتوقيته كان مميز لأنه وقتها كان الناس تحتاج للدعاء لله، وكانت من مبادرة من والده.