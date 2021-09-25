صقر: مطربو المهرجانات يحققون مكاسبا طائلة من يوتيوب وعليهم دفع الضرائب

قال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، مثل «اليوتيوبرز والبلوجرز» يجب أن يتوجهوا إلى المصلحة لفتح ملف ضريبي، امتثالا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرا إلى أن مطربي المهرجانات يحققون أرباحا طائلة من نشر فيديوهاتهم على «يوتيوب».

ضربة اليوتيوبرز والبلوجرز غير مباشرة

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة مواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «عند بلوغ إيرادات البلوجرز واليوتيوبرز 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا، فإنهم يجب عليهم التسجيل في المصلحة، وهي ضريبة غير مباشرة».

أغلب مطربي المهرجانات حصلوا على سجل ضريبي من المصلحة

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب: «أغلبية مطربي المهرجانات مسجلون لدينا وبعضهم غير مسجل، وعموما فإنهم يحققون أرباحا مالية طائلة، وبالتالي فإنهم يجب أن يفتحوا ملفات ضريبية امتثالا لأحكام القانون، ونتتبع إيرادات المطربين المسجلين لدينا للحصول على حق الدولة المصرية».

وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إنها تتواصل مع شركات التكنولوجيا العالمية التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار «فيس بوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، وغيرها، من أجل حصر تعاملات صانعي المحتوى بدقة.

وذكر صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، أن المصلحة تسعى في الوقت الحالي إلى التواصل مع جهات بالدولة والشركات العالمية التي تمتلك هذه المنصات، لتوقيع بروتكولات تعاون لمعرفة دخل صانعي المحتوى بدقة، إذ أن هدف هذه العملية تحقيق العدالة الضريبة، وبخاصة أن هناك من يحقق ملايين الجنيهات أرباح دون دفع ضريبة عليها، في المقابل هناك من يدفع ضرائبه بانتظام.