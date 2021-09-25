الضرائب: ننسق مع الشركات العالمية لمعرفة أرباح «البلوجرز واليوتيوبرز»

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنها تتواصل مع شركات التكنولوجيا العالمية مالكة منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك ويوتيوب وتيك توك، وغيرها، لمعرفة وحصر تعاملات صانعي المحتوى بدقة.

وقال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسعى حاليا للتواصل مع جهات داخل الدولة والشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتوقيع بروتكولات تعاون لمعرفة دخل صانعي المحتوى بكل دقة، مشيرا إلى أن الهدف من حصر الدخل من هذا المحتوى هو تحقيق العدالة الضريبة، خصوصا أن هناك من يحقق ملايين الجنيهات أرباح دون أن يدفع ضريبة عليها، في المقابل هناك من يدفع ضرائبه بنتظام.

على صانعي المحتوى التوجه إلى مأمورية الضرائب

وأكد أنه يجب على الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي عبارة عن بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى عقد إيجار أو تمليك، وإيصال مرافق سواء كان تليفون أو عداد كهرباء أو مياه حديث.

مصلحة الضرائب تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية

وأكد أن مصلحة الضرائب تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.