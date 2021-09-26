3 أيام محبة.. القوى الناعمة سلاح «المرأة صانعة السلام» بالمنيا

«القوى الناعمة»، أسلوب راقي ومتحضر، يتبعه المجلس القومي للمرأة في المنيا، معتمدا على رسائل الفن والثقافة، التي تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الفرد والجماعة بشكل سريع، وتساعد على نشر قيم التعايش السلمي والتآخي بين المواطنين، من خلال أنشطة تثقيفية وترفيهية وفنية مشتركة ينخرط فيها الجميع مثل التلوين والأغاني الوطنية ورسم الصور والجداريات في شوارع القرى التي تعبر عن المحبة والسلام، وترسخ قيم المواطنة والمساواة وقبول الآخر وتبث روح الولاء والانتماء بين أبناء الوطن.

حملة طرق أبواب بعنوان «المرأة صانعة السلام»

أعلنت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن انطلاق فاعليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وتبدأ بيوم تدريبى لـ 50 رائدة بمراكز: العدوة، أبو قرقاص، وملوى.. على رسائل الحملة، يعقبه النزول للقرى لنشر هذه الرسائل، حيث يتم تنظيم 3 أيام للمحبة والسلام بقرى: بنى عبيد، بنى روح، وكوم المحرص، بمشاركة الواعظات والمكرسات «سفيرات المحبة والسلام» بالمجلس القومي، بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا لتقديم العروض الفنية بتلك القرى.

استهداف قرى مبادرة حياة كريمة بحملة قومي المرأة

قالت «أبو سمرة»، إن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة التي يتم تنظيمها غدا الاتنين، بقرية كوم المحرص بأبوقرقاص، ويوم الثلاثاء في قرية بني روح بملوي، والأربعاء في بني عبيد بأبوقرقاص.

يشار أنه في نهاية عام 2019 أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان يوم المحبة والسلام، استهدفت 20 قرية بمحافظة المنيا، وانطلقت الفاعليات من قرية الناصرية التابعة لمركز بني زار، وخلالها تم عقد جلسات لتعليم النساء بعض الأعمال الحرفية، كصناعة الأكسسورات والخزف، كما اشتركت النساء في تحضير الطعام وجلسن على مائدة واحدة لتناوله مع الأطفال.