«القومي للمرأة»: نعيش أزهى عصورنا.. ونحظى بإرادة سياسية لم تكن موجودة

أعربت نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها البالغة بإشادة الأمم المتحدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة خلال فاعلية إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، موضحة أن ذلك يُعد تأكيدا على أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها لأنها تحظى بإرادة سياسية لم تكن موجودة من قبل في عقود سابقة، كما أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها كواقع حقيقي.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يرسم صورة مستقبلية لكل مناحي الحياة

وأضافت «البغدادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، ويقدمه المذيع شادي شاش، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021 يرصد ويحلل ويحاول رسم صورة مستقبلية لكل مناحي الحياة، كما أنه يركز على بناء الإنسان بما فيه بناء المرأة، فالتقرير يعتمد على نهج علمي ويحدد وجهة نظر الدولة التي تقوم على أساس العلم والمشاركة بين الإنسان وقيادته.

على الشعب المصري أن يفخر بما وصلت إليه الدولة

وقالت عضو المجلس القومي للمرأة، إن هذا الأمر أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية اليوم، موضحة أن الشعب المصري عليه أن يفتخر بما أحرزه من تقدم وما وصلت إليه الدولة الآن، مستشهدة بما تشهده المرأة من دعم حقيقي وتمكينها في المجالات المختلفة، مقارنة بهدر حقوقها ومهاجمتها في السابق، «لولا مشاركتهم وقناعتهم بما يحدث على أرض الواقع ما كان يتم أي شيء مما حققته الدولة».

المرأة أصبحت مقدرة من رئيس الدولة

وأشارت إلى أننا في إطار عقود متتالية تعرضت المرأة للكثير من هدر حقوقها سواء بالممارسات الخفية أو الخطاب الإعلامي الذي كان يهاجمها، ولكن الآن أصبحت المرأة مقدرة من رئيس الدولة الذي يحاول أن يكون هناك دعم حقيقي لها لتمكينها في كافة المجالات، مشيدة بما ذكره الرئيس السيسي بشأن ضرورة أن يفخر المصريون بما حققوه.