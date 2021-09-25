طارق التلمساني يغيب عن تكريمه في «الإسكندرية السينمائي» لظروف قهرية

غاب الفنان ومدير التصوير طارق التلمساني، عن حضور حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي يُقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، حيث كان من المفترض أن يُكرم عن مشواره الفني.

وتسلم مدير التصوير محسن أحمد، التكريم بدلًا عن طارق التلمساني، حيث أعلن أن الغياب جاء لظروف قهرية، مُقدمًا العذر للحضور.

خطوات فنية على مدار مشوار طويل

كما كرّم الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كلا من المخرج علي بدرخان، واسم الراحلة كوثر هيكل، وتسلمت التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

وترى إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن طارق التلمساني قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل «المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق»، وغيرها من الأعمال.

طارق التلمساني يبعث رسالة إلى جمهوره: محبات كثيرة

وكان طارق التلمساني، وجه رسالة لجمهوره قبل أسابيع، من خلال الكاتبة مي التلمساني ابنة عمه، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آنذاك، قائلة: «زرت طارق وبلغته تحيات كل الأصدقاء اللي بيسلموا عليه ووصاني أرد التحية.. فاكر كل واحد وواحدة، وبيرسل محبات كتيرة للجميع، لكن بيفضل العزلة».

وتابعت: «قضينا كام ساعة نتكلم ونفتكر ونضحك، ومشيت وأنا مطمنة.. لقيت ضحكته لسه زي ما هي، تلمساني.. من قلب اليأس قوة، ومن قلب القوة رقة وحنان».