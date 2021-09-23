أباظة: أفلام حصرية لأول مرة بالدورة 37 لـ«الإسكندرية السينمائي»

أكد الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن المهرجان هذا العام، يشهد تواجد أعمال تونسية ويونانية مميزة، فضلًا عن العروض الحصرية للأفلام لأول مرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح سوف يشهد 75 ضيف من دول البحر المتوسط، و350 ضيف من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق شرق الإسكندرية، أن الدورة هذا العام تحمل اسم المخرج الكبير علي بدرخان، وهو ما يتميز به المهرجان هذا العام بتواجد قيمة كبيرة مثل بدرخان والذي اثري السينما المصرية بالعديد من الأفلام المتميزة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة

كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قد عقدت مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 37 ، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح والكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.

على بدرخان: سعيد لحمل دورة مهرجان الإسكندرية لاسمي

أعرب المخرج علي بدرخان عن سعادته، لاطلاق اسمه على الدورة الجديدة، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

مطالب للنقابة بتوفير بيئة عمل جيدة

وأكد بدرخان، أن نقابة المهن السينمائية لابدّ أن تعمل على توفير بيئة عمل جيدة لجميع صناع السينما، ووضع القواعد الثابتة لحماية جميع العاملين بهذا المجال، وليس الإلتفات للتأمين الصحي والاجتماعي فقط بل الحفاظ على صناع العمل الفني والسينمائي.

وأقال أن مشاهدة الجمهور لعدد من الأفلام و خاصة الافلام القصيرة و أفلام طلاب معهد الفنون السنمائية و كليات الإسكندرية يميز المهرجانات و بالأخص مهرجان الإسكندرية السينمائي لإعطاء الشباب الفرصة في التفكير والمواهب الشابة وتعتبر فرصه جيدا لاظهار المواهب.

تكريم بعض الفنانين والنقاد

وتشهد الدورة 37 تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.