حظك اليوم برج القوس الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

برج القوس صاحب شخصية حيوية ونشيطة، يحب جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة، ويسعون الى إسعاد أحبائهم دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوط أنت في غنى عنها.. انتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك حتى تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.