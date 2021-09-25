حظك اليوم برج الدلو السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الدلو بالقدرة على التصرف بعقلانية والقيادية، فهم يتمتعون بالقدرة على الحكم بعقلانية وليس بالمشاعر أو العواطف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس والقمر معاكسان والأمر يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.