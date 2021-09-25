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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:07 ص | السبت 25 سبتمبر 2021
برج الحوت

برج الحوت

يتصف برج الحوت بالحب لعائلته والإخلاص مهما كانت الظروف أو العواقب، و لديه القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزلك الثالث يعدك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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