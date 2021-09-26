حظك اليوم برج الحوت الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الحوت دائمًا يعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

اليوم عليك بالتماسك أمام العقبات لتتغلب عليها، ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.