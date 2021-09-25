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مدبولي: الانتهاء من القطار الكهربائي خلال عامين بدلا من 4.. «بنتحدى نفسنا»

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محمود البدوي
11:44 م | السبت 25 سبتمبر 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطار الكهربائي سيتيح لأي شخص متواجد في القاهرة، ويرغب في الوصول إلى التجمعات الجديدة في شرق القاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، الاعتماد على هذه الوسيلة المهمة جدًا بكل سهولة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع «يوتيوب».

كان من المفترض انتهاء القطار الكهربائي خلال أربع سنوات

وأضاف «مدبولي»، أن مشروع القطار الكهربائي كان من المفروض خلال التخطيط والتصميم الخاص به، بالاتفاق مع الشركة الصينية التي تنفذه مع تحالف من شركات مصرية، أن يستغرق 4 سنوات في المرحلة الأولى، «إحنا النهاردة يمكن المرحلة الأولى هتنتهي مع نهاية شهر أكتوبر ونبدأ مرحلة التشغيل التجريبي يبقى خدنا سنتين فقط».

جاهزون لافتتاح القطار الكهربائي مع العاصمة الإدارية 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بأننا نحاول أن نتحدى أنفسنا في التوقيتات، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ المشروعات على أعلى مستوى عالمي من المواصفات، «إحنا بنتحدى أنفسنا في عملية الوقت والتكلفة، وفي الجودة نضمن أنه على أعلى مستوى، وأن المشروع ده يبقى جاهز مع افتتاح العاصمة».

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