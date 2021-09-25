استجابة لـ«الوطن».. «الصحة» تنقل الطفل فارس لمستشفى المنصورة بعد دخوله في غيبوبة «فيديو»

في استجابة سريعة لنداء «الوطن»، لإنقاذ الطفل فارس محمد السيد أحمد، 12 سنة، من قرية المنيل بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية؛ أرسلت مديرية الصحة بالدقهلية سيارة إسعاف لنقل الطفل من الشقة المقيم بها مع والدته في مدينة طلخا، حيث يعاني من غيبوبة وارتشاح في المخ واشتباه في ارتجاج في المخ وصديد بالأذن، منذ أكثر من 3 أيام، بعد ضربه على يد جاره وابنه على مدار 3 أيام بمطواة وشومة، فضلا عن خنقه، حتى دخل في غيبوبة.

ووصلت سيارة إسعاف إلى المكان الذي يقطن به الطفل فارس، ونقلته إلى مستشفى المنصورة الدولي للتعامل معه، لإفاقته من الغيبوبة وعلاجه، وذهبت معه والدته وجدته للاطمئنان عليه.

«الوطن» تنشر مأساة الطفل فارس

ونشرت «الوطن» مأساة الطفل فارس، الذي تعرض للضرب على مدار 3 أيام على أيدي جيرانه في قرية المنيل، وذلك لخلاف بسيط علي ركنه «توك توك»، وتطور الأمر إلى خنقه بوساطة جاره، وفي اليوم التالي تعدى نجل الجار على الطفل بمطواة في كتفه، وأصابه بعدة طعنات، وكانت الإصابة الكبرى عندما ضربه بشومة على رأسه بشومة، وعندما دافعت الأم عن ابنها فارس كان لها نصيبا من الضرب أيضا.

والدة الطفل تناشد المسؤولين بإنقاذ ابنها من الموت

وناشدت آية عبد العزيز كيوان، والدة الطفل فارس، المسؤولين بإنقاذ ابنها من الموت، مؤكدة أن كنور الدنيا لا تغنيها عن ظفر ابنها، بعد محاولات الصلح معها، خاصة بعد حبس ابن الجار المتهم بالضرب الطفل بالشومة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت الأم لـ«الوطن»، أن الجيران كانوا يضطهدون ابنها، لأنهم يعلمون أنه طفل ضعيف ولا ظهر له، بعد انفصالها عن زوجها، ولو علموا أنه يوجد ما يردعهم ما تعرضوا له بالضرب على مدار 3 أيام حتى دخل في غيبوبة.