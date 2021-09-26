القباج: أصدرنا 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 يخص عدة حقوق متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة، حيث نصّ الدستور على مواد كثيرة جدا انتصرت لحقوقهم المختلفة، وتم إعداد اللائحة التنفيذية على أن تطبق المرحلة الأولى على الإعاقات الشديدة، وجرى إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وهي بمثابة الرقم القومي للشخص، حيث تحدد أنواع الإعاقات ودرجة الإعاقة، وبالتالي يمكن الحصول على الحقوق المنصوص عليها بالقانون، ودونها لا يمكنه ذلك.

قاعدة بيانات عن ذوي القدرات الخاصة

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» الذي يعرض على القناة الأولى: «لكي يحصل المواطن على البطاقة يجب أن يخضع للكشوفات الطبية، بالإضافة إلى كشف وظيفي في الوزارة، لضمان النزاهة، فنحن لدينا قاعدة بيانات عن الجميع وتاريخ الإعاقات لتحليل الأسباب، لكننا توقفنا عند المرحلة الثانية بسبب أزمة كورونا، والخوف على صحة المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات التي كانت تعج بالمصابين ومن لهم خطر الإصابة، وتعطلنا لقرابة عام عن تطبيق المرحلة الثانية».

تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها عقدت لقاءات مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجرى إطلاق منظومة مميكنة مشتركة بين الوزارتين لمعرفة الأطباء الذين يكشفون عن الحالات والمستشفيات التي خضعوا للكشوفات فيها، لافتة إلى أنه سيتم الربط بين كل الوزارات بخصوص هذه القاعدة بمساعدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.