10 تصريحات لوزيرة التضامن خلال مؤتمر مبادرة «تتلف في حرير».. تستهدف 2000 مستفيد

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بمحافظة الفيوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أهم تصريحات الوزير، خلال المؤتمر، التي جاءت على النحو التالي:

الفئات المستهدفة من المبادرة

- الفئات المستهدفة هم المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال.

- تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادراته الرئاسية ودعمه المتواصل ورعايته الكريمة ومساندته لجهود التنمية المستدامة التي يشهدها المجتمع المصري في ظل رئاسته.

2000 مستفيد من المبادرة

- المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بـ 2000 مستفيد في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

- تقدم مبادرة «تتلف في حرير» أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات، وكذلك دعم القطاع الخاص للمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد

- مع إطلاق مبادرة «تتلف في الحرير» اليوم، يتم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

- المبادرة تشمل أيضا تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرون وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

- وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على أكثر من محور للمساهمة في حل بعض مشكلات صناعات النسيج والسجاد اليدوي والكليم أبرزها التنسيق مع بعض الجهات مثل وزارة السياحة والمطارات المصرية لإقامة معارض لعرض منتجات المستفيدين، والتنسيق مع النوادي الكبرى بالقاهرة والمولات التجارية والمتاحف لعرض المشغولات اليدوية، وإنشاء موقع إلكتروني لعرض المنتجات وعرض منتجات السجاد اليدوي والكليم بمعرض ديارنا، ووضع خطة سنوية للاشتراك في المعارض الدولية وتبادل استضافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات معها.

استقدام الخبراء الأجانب في مجال التصميم وإنتاج السجاد

- نعمل على استقدام الخبراء الأجانب في مجال التصميم وإنتاج السجاد والكليم اليدوي، والتواصل مع أكاديميات التصميم في الدول الرائدة في مجال تصميم السجاد والكليم اليدوي لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية معهم، بالإضافة إلى تطوير كفاءة المصمم المصري من خريجي كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وربطه بالحرفيين في مجال صناعة السجاد والكليم اليدوي.

- نأمل في أن تضع هذه الإجراءات صناعات النسيج والسجاد اليدوي المصري في المراكز الأولى عالميا من حيث الإنتاج والتصدير، خاصة لأسواق ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وهي أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات اليدوية على مستوى العالم.

دعم المشاركين في معرضي فيرون أوبجيه وهانوفر

- سندعم مشاركة المستفيدين من المبادرة في معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب معرضي فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا.

- أشكر شريك النجاح «صندوق تحيا مصر» الذي لا يتوانى عن بذل أقصى جهد؛ لسرعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ودعم جميع مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أهدافها خاصة تحويل الفئات الأولى بالرعاية من متلقي للمساعدات إلى أصحاب مشروعات إنتاجية تسهم في تقدم الاقتصاد المصري.

- تسريع الخطوات في تنفيذ مبادرة تتلف في حرير في المحافظات الأخرى المستهدفة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التي تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.