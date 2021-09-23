وزيرة التضامن تدشن قافلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بالفيوم

في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي؛ أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الفيوم، نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز علي العمل والإنتاج التي يطبقها برنامج «فرصة» من أجل توعية الأسر بأهمية الانتقال من الحصول على الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

القباج تسلم سيدات وأسر ذوي الهمم ماكينات خياطة ومشروعات بقالة

وسلمت القباج عددًا من السيدات والأسر وذوي الهمهم مشاريع إنتاجية، منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل.

وشهدت قافلة التمكين الاقتصادي، التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهي جمعية البر والتقوى المصرية، وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم، ورواد صناع الخير، وجمعية أبو بكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلًا لـ35 مشروعا لذوي الهمم، ويأتي إجمالي قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التي تم التعاون معها 800 ألف جنيه.

«فرصة» ينظم ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدي «تكافل وكرامة» بالفيوم

وحرص برنامج «فرصة» على إعداد ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الورشة الأولى صناديق الإدخار بحضور 20 مستفيدة، ممن حضرن جلسات تعديل السلوك، والورشة الثانية عن إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة، التي تستهدف تأهيل المستفيدين المقرر تسليمهم مشروعات صغيرة.