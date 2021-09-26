السيطرة على حريق في جراجات بالكويت.. والمغرب يضبط 8 أطنان من الشيرا

سيطرت 4 فرق إطفاء، مساء أمس السبت، على حريق اندلع في عدد من الجراجات بمنطقة جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية في الكويت، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وكان الحريق اندلع في الساعة 10:32 مساء بتوقيت الكويت « 09:32 مساء بتوقيت القاهرة»، في جراجات لتصليح السيارات بمساحة 1000متر مربع تقريبا، في جليب الشيوخ، وعلى إثره، توجهت فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية الحرفية ومشرف والإسناد إلى موقع الحادث.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر فقط على الماديات.

الجمارك الكويتية تضبط هنديا حاول إدخال 1 كيلو جرام من المخدرات إلى البلاد

وفي سياق آخر، ضبط رجال الجمارك في منفذ النويصيب بمحافظة الأحمدي الكويتية الحدودي مع السعودية، رجلا هنديا حاول إدخال 1 كيلو جرام من الهيروين وكمية من الشبو .

وقال مصدر جمركي لصحيفة «الراي» الكويتية، إن الرجل قدم من دولة خليجية على متن شاحنة محملة بالحديد، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة عند وصوله إلى التفتيش الجمركي في النويصيب أثار الشكوك لعدم توازنه، حيث اتضح أنه بحالة غير طبيعية مما استدعى التدقيق على تفتيش الحمولة، فيما تم اكتشاف المواد المخدرة مخبأة بطريقة مبتكرة في كابينة القيادة

وفي المغرب، ضبطت قوات الدرك الملكي، أمس السبت كمية ضخمة من مخدر الشيرا على متن شاحنة مركونة في بستان بمدينة تارودانت عاصمة إقليم تارودانت جنوبي البلاد.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن عملية تفتيش البستان أسفرت عن حجز نحو 8 أطنان من «الشيرا»، كانت داخل صناديق بلاستيكية.

وفي لبنان، وصل محكومان لبنانيان مفرج عنهما، من الموقوفين الـ9 في الإمارات إلى مطار «رفيق الحريري الدولي» في العاصمة اللبنانية «بيروت».

وأوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية عدة لبنانيين بتهمة التعامل مع «حزب الله» اللبناني، الذي تصنفه مع دول خليجية أخرى إرهابيا.