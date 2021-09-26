لافروف: مالي طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في الأمم المتحدة، إن مالي طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها في القتال ضد المتمردين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، أن المجلس العسكري في مالي يقترب من اتفاق لتجنيد متعاقدين عسكريين من مجموعة «فاجنر» الروسية الخاصة، ما أثار اعتراض فرنسا التي قالت إن ذلك لا يتماشى مع استمرار الوجود الفرنسي في البلاد.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي متحدثا عن المجلس العسكري في مالي: «إنهم يحاربون الإرهاب، بالمناسبة، وقد لجأوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا في ظل أن فرنسا، كما أفهم، تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف، أن الحكومة الروسية لا علاقة لها بهذا التعاون، وفقا ما ذكرته قناة العربية الإخبارية

وكان رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا، قال في وقت سابق، امام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن بلاده شعرت بأن فرنسا تخلت عنها وألمح إلى أن بلاده تسعى للحصول على مساعدة عسكرية أخرى لسد الفراغ الذي سينجم بالتأكيد عن انسحاب قوة برخان الفرنسية العاملة ضد الجماعات الإرهابية من شمال البلاد.

وكانت إستونيا، حذرت في وقت سابق، حكومة مالي من أن التعاون مع مجموعة «فاجنر» الأمنية الروسية الخاصة سيؤدي إلى سحب حوالي 100 جندي إستوني يشاركون ضمن قوة «برخان»، وفقا لما ذكرته وكالة «الاخبار» الموريتانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتضامن مع باريس في الحرب ضد الإرهاب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان جندي فرنسي يدعى «ماكسيم بلاسكو» من كتيبة الألب السابعة، قتل أمس الأول الجمعة، خلال مواجهة عسكرية في دولة مالي الواقعة في غربي أفريقيا، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأثره العميق، مؤكدا عزم بلاده على محاربة الإرهاب

اعتقال 123 موريتانيا خلال احتجاجات جنوب البلاد

وفي موريتانيا، اعتقلت السلطات، 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد.

وزار قائد الدرك الوطني في موريتانيا عبدالله ولد أحمد عيشة فجر اليوم الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.

واحتج العديد من سكان اركيز، الأربعاء الماضي، على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة، وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.