بروتوكول بين «المصري للتأمين» و«البريد» لخدمة المشروعات الصغيرة

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء الجديدة أو القائمة، وكذلك برامج التأمين على الأفراد والأسر.

ويستهدف البروتوكول أيضًا نشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء، واستثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، إضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين وتحقيق الشمول المالي.

الوصول بالمنتجات التأمينية إلى شريحة كبيرة من العملاء

وأضاف الاتحاد أن البروتوكول يسهم في الوصول بالمنتجات التأمينية، وخاصة خدمات التأمين متناهي الصغر، إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد وعددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

كما قامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتجديد التوقيع مع الهيئة القومية للبريد المصري لاتفاقية الشراكة التأمينية، لتوفير منتجات تأمينية تيسيراً على الأفراد في المحافظات والأقاليم للوصول لخدمات التأمين، والحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم التأمينية في مكان واحد، من خلال برامج وحلول تتميز بالمرونة والفعالية.

ومن المقرر توفير أربعة من أهم منتجات الشركة، وهي «وثيقة مصر - استثمار»، و«وثيقة مصر - حماية واستثمار»، و«وثيقة مصر - الثلاثية»، و«وثيقة مصر - معاش».

ولفتت الشركة إلى أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام كل الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة.

و يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً فى تنفيذ استراتيجية الشمول المالى وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية تُساهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، والتوسع فى إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، إضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافى فى المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحديات يواجهها التأمين متناهي الصغر

ويعتبر التأمين، خاصة «متناهي الصغر»، أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، لكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعى التأميني، وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمي.

ومن أبرز دعائم الشمول المالى تعاون قطاع التأمين مع هيئة البريد في ترويج منتجاته عبر فروع البريد، خاصة في ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسة، كما أن توفير الوثائق التأمينية في هذه الفروع يمثل خدمة إضافية لعملاء البريد، نظرا لما يمتلكه قطاع التأمين من المنتجات التي تتوافق مع أولئك العملاء.