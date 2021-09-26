اعترافات كهربائي قتل شقيقه في القطار: خد فلوسي وقالي هنتاجر في العسل

أدلى «ك. م»، 33 سنة، كهربائي، باعترافات تفصيلية حول قتله شقيقه «م. م»، 31 سنة، حاصل على دبلوم، رميا بالرصاص داخل قطار الإسكندرية/ القاهرة؛ إذ أوضح أن بينه والأخير خلافات مالية حول تجارتهما في العسل، وحصل المجنى عليه على الأرباح كاملة، دون أن يعطيه شيئا.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه يقيم في منزل واحد مع شقيقه المجني عليه، في قرية بمركز السادات، التابع لمحافظة المنوفية، وأن شقيقه عرض عليه منذ فترة إقراضه مبلغا ماليا لاستثماره في تجارة العسل، فوافق وبعد فترة عاد وطلب منه أن يشاركه في الربح، بدلا من الحصول على أمواله، فوافق ودفع له مبلغا إضافيا.

المتهم: كنت بشتغل زي الحمار

وأضاف المتهم: «كنت بشتغل زي الحمار وأدى لأخويا الفلوس بس طلع معندوش ضمير»، مشيرا إلى أن الأخير حصل على الأرباح لنفسه، ورفض رد الأموال التي اقترضها منه، فهدده بجلسة عائلية، فما كان من المجني عليه إلا أن رد ذلك بالتهديد بالقتل، موضحا: «كان شايف ظروفي وإن ولادي محتاجين الجنيه وداخلين على مدارس».

ولفت المتهم إلى أنه قرر قتل شقيقه، فاستأجر طبنجة من مسجل خطر، وتعقب شقيقه حتى ركب قطار الإسكندرية/ القاهرة لبيع العسل، وأطلق عليه رصاصة، ثم قفز من نافذة القطار: «قتلته وأنا مش ندمان، استحلنى وعمل على مستريح.. يستاهل الموت».

التحريات تكشف ملابسات الجريمة

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن أحد مستقلي قطار «الإسكندرية/القاهرة»، (مجهول)، أطلق عيار ناري تجاه حاصل على دبلوم «بائع عسل»، مقيم بدائرة مركز السادات في المنوفية، ما أدى إلى وفاته داخل القطار، عقب تحركه من محطة كفر داود بالمحافظة المذكورة، وعقب ذلك قفز الأول خارجه ولاذ بالهرب.

وتوصلت تحريات فريق البحث، المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه، كهربائي، مقيم بدائرة مركز السادات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه، حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة؛ لخلافات مالية بينهما، وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم «طبنجة»، وأحيل المتهم للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.