هددهما بالطرد فهشما رأسه.. 7 كاميرات توثق جريمة قتل مدير مدرسة بالمرج

وثقت كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية جريمة مقتل مدير مدرسة خاصة في المرج، على يد شابين، بعد قيام المجني عليه بتهديدهما بالطرد من الشقة لرفضهما التجاوب معه وسداد الإيجار له، خاصة أنه مفوض من مالك العقار بجمع الإيجارات، لكن المتهمين دخلا في نقاش مع المجني عليه، واعتديا عليه بالضرب المبرح، عن طريق تهشيم رأسه في الحائط، فسقط على الأرض جثة هامدة.

رائحة كريهة تقود جار المجني عليه لاكتشاف مقتله

وكان المتهمان قد راقبا حركة السكان في العقار، بعد قتلهما المجني عليه، وأسرعا إلى إخفاء جثمانه داخل الشقة، قبل أن يشعر بهما أحد من الجيران، وبقى جثمان أحمد محمود السيد علي، 65 سنة، مدير مدرسة خاصة بمنطقة المرج، داخل شقته لا يعلم أحد بمصيره، حتى اشتم جاره الذي لم يكن موجودًا وقت الحادث، انبعاث رائحة كريهة من الشقة، فتم إبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة وأجرت مناظرة الجثمان، وتبين وجود آثار عنف وتهشم بالجمجمة.

وعثر الفريق الأمنى على 7 كاميرات في محيط الحادث وثقت الجريمة وأظهرت الجناة ولحظة قتل المجني عليه.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بتنفيذ الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة انتقامًا من المدرس الذي كان يهددهما دومًا بالطرد من العقار، وأنه أمهلهما مدة 48 ساعة قبل أن يأخد محتويات الشقة بدلًا عن قيمة الإيجار المتأخر.

النيابة العامة تقرر حبس المتهمين

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مدير مدرسة المرج الخاصة عمدًا، وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وأن المتهمين تربصا بالمجني عليه حتى نالا منه وقتلاه داخل شقته، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان مدير مدرسة المرج، لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.