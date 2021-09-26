«س و ج».. كيف تحصل السلطات الأمريكية على الضرائب من اليوتيوبرز؟

مع اتجاه مصر إلى فرض ضرائب على صناع المحتوى عبر شبكات الإنترنت خصوصا موقع يوتيوب، يتسائل كثيرون حول تجارب الدول الأخرى في التعامل مع مسألة فرض ضرائب على اليوتيوبرز، إذ طالبت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو «البلوجرز واليوتيوبرز»، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة بالإدارة المختصة.

ومن بين تلك التجارب، الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن مسألة مطالبة مصلحة الضرائب المصرية لمنشئي المحتوى على يوتيوب دفع ضرائب ليست بدعة بل تطبقها دولة كبيرة مثل أمريكا، والذي تستعرضه «الوطن» عبر مجموعة من الأسئلة والأجوبة عليها.

س- من المسؤول عن جمع المعلومات الضريبية لليوتيوبرز ومنشئي المحتوى؟

ج- تقع على عاتق شركة جوجل مسؤولية قانونية بموجب الفصل 3 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، حيث تقع عليها مهمة جمع المعلومات الضريبية.

س- كيف تتلقى مصلحة الضرائب الأمريكية الضرائب من اليوتيوبرز ومنشئي المحتوى؟

ج- تخصم الضرائب مباشرة من قبل شركة جوجل، ويقدم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية وهي هيئة الضرائب الأمريكية والمعروفة أيضا باسم مصلحة الضرائب الأمريكية، وذلك عندما يربح منشئ برنامج YPP على YouTube عائدات حقوق الملكية من المشاهدين في الولايات المتحدة.

س- من المشاهدين الذين تحدد قيمة الأرباح والضريبة بناء عليهم؟

ج- إذا كانت لدى الشخص المنوط أرباح من مشاهدين في الولايات المتحدة، تبدأ على الفور شركة جوجل خصم الضرائب المعروفة باسم الاقتطاع الضريبي في وقت مبكر من شهر يونيو.

س- هل شركة جوجل مسؤولة عن التعامل مع شكاوى اليوتيوبرز ومنشئي المحتوى بشأن الضرائب أو استفساراتهم؟

ج- لا، إذ أن «يوتيوب» أو «جوجل» لا يقدم أي منهما أي مشورة بشأن المشكلات الضريبية، أي إذا كان الفرد المعني بدفع الضريبة لديه أي شكوى، يتوجب عليه استشارة أخصائي ضرائب لفهم وضعه الضريبي بشكل أفضل.

س- من الذين تحصل شركة «جوجل» على المعلومات الضريبية منهم؟

ج- وفق شركة جوجل، يتعين على جميع منشئي المحتوى الأمريكيين الذين يحققون دخلا عن طريق يوتيوب بغض النظر عن موقعهم في العالم، تقديم معلومات ضريبية.

س- متى يتم تقديم المعلومات الضريبية إلى شركة جوجل؟

ج- في الولايات المتحدة، تقدم المعلومات الضريبية الخاصة بالمعنيين في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك قبل حلول شهر يونيو.

س- ماذا لو لم يقدم اليوتيوبرز معلوماتهم الضريبية في الموعد المحدد؟

ج- كل الذين لم يقدموا معلوماتهم الضريبية بحلول 31 مايو 2021 الماضي على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، يطلب من «جوجل» خصم ما يصل إلى 24% من إجمالي أرباحهم في جميع أنحاء العالم.