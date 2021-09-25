«مصيلحي»: السجن 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال على «يوتيوب»

أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أنه إذا جرى استغلال الأطفال في تحقيق أرباح مالية عبر منصة يوتيوب، فإن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، تطبيقا لأحكام القانون.

العقوبة مضاعفة في هذه الحالة

وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة مواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «يجب أن نكون واعين جيدًا بحقوق الطفل وتجنب استغلاله في مثل هذه الأمور، ولو كان مستغل الطفل من ذويه، مثل الأب والأم، فإن العقوبة تكون مضاعفة، وفقا للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م».

الأطفال يتعرضون لتأثيرات سلبية

ودعا، إلى ضرورة حماية الأطفال من مثل هذه الممارسات لأنهم يتعرضون إلى تأثيرات سلبية، جراء استغلالهم، مشيرًا إلى أن الشبكة، قدمت عددا كبيرا من البلاغات للنائب العام، ويتم إحالة المتهمين إلى التحقيق لأن هذه الممارسات جريمة واضحة المعالم.