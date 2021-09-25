«الضرائب» تتعاون مع «الاتصالات» لتتبع أرباح اليوتيوبرز

كشفت مصلحة الضرائب، عن تعاونها مع وزارة الاتصالات، لافتة إلى وجود بروتوكول تعاون بين الجانبين، لتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز.

هدف تطبيق الضريبة على البلوجرز واليوتيوبرز

وقال السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، لـ«الوطن»، إن الهدف من تطبيق الضريبة على «البلوجرز واليوتيوبرز» هو ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة، وليس التضييق عليهم أو على المحتوى الخاص بهم، مطالبا جميع «اليوتيوبرز والبلوجرز» بالتوجه إلى المأمورية الضريبية، التابعين لها وإحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية التي يقطنون بها، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت مزاولتهم تلك المهنة، مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بينهم وبين «يوتيوب أو فيس بوك».

ضريبة القيمة المضافة تبلغ قيمتها 14%

من جانبه، قال محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب في وزارة المالية، إن ضريبة القيمة المضافة تبلغ قيمتها 14% من إجمالي الإيرادات خلال العام وعلى «البلوجرز واليوتيوبرز» توريدها إلى المصلحة ويتم تطبيقها على من يصل حجم إيرادتهم 500 ألف جنيه في العام.

التوجه إلى مأمورية الضرائب

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأضاف أن وزارة المالية، تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

كيفية إرسال شكوى تخص التجارة الإلكترونية

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، الكائن في برج المحمودية- أوتوستراد المعادي- صقر قريش- الدور الأرضي.