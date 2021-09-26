مدير تحرير «الوطن»: وجود معلول فرق مع الأهلي وصلاح هيعدي ميسي ورونالدو

وجه الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير «الوطن»، الشكر للتونسي علي معلول للاعب النادي الأهلي، على تمسكه بالبقاء بالقلعة الحمراء، رغم العروض المغرية التي تلقاها من العديد من أندية الخليج، مؤكدا أن وجود «معلول» شكل فارقا كبيرا مع النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، فهو أسهم في حسم بطولات كثيرة جدا بالنادي الأهلي، وإذا استعرضنا الإنجازات التي شارك بها مع النادي الأهلي والبطولات التي أسهم في حصدها سنجده شارك في الحصول على برونزية كأس العالم مرة واحدة، وبطولتي دوري أبطال إفريقيا، و4 بطولات دوري، و3 كأس سوبر، وسوبر إفريقي، ومن المنتظر مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة، وبالتالي لا يوجد مبرر لرحيله عن النادي الأهلي.

علي معلول يختتم مسيرته الكروية بالنادي الأهلي

وأضاف مدير تحرير «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «ليه علي معلول يسيب النادي الأهلي؟، علي معلول وصل لسن 32 عاما، وبالتجديد الذي سيحدث قريبا مع النادي الأهلي، من المتوقع أن يختتم علي معلول مسيرته الكروية بالنادي الأهلي، ووسط جمهور النادي الأهلي، وخاصة أنه اعتاد على الأجواء المصرية، وأحبه الكثير من جمهور الأهلي وارتبطوا به وبأدائه ورجولته في الملعب ومهارته»، موضحا أنه لا يوجد إعلان من جانب النادي الأهلي حول ذلك الأمر بسبب الأجواء الحزينة التي يعيشها النادي الأهلي في الآونة الأخيرة، بعدما فقد الدوري العام والسوبر المصري.

أول قائمة في عهد كيروش مدرب المنتخب الجديد

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن» أن النادي الأهلي خسر السوبر المصري بركلات الترجيح بأداء لم يرض جماهيره، خاصة أن جماهير القلعة الحمراء دائما ما تبحث عن الأداء: «مش ده شكل أداء النادي الأهلي»، مشيرا إلى أن قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم التي جرى إعلانها اليوم، هي الأولى في عهد كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب: «الراجل نزل أرض الملعب وشاف مباراتين، نهائي السوبر، ولقاء بيراميدز وسموحة، وقال إن ده مش الاختيار النهائي خاصة أننا في بداية موسم، وبدنيا لسه اللاعيبة معليتش، وضم عمر مرموش لاعب مهاجم في الدوري الألماني ولاعب مهم جدا، ومحمد صلاح على رأس القائمة، ومصطفى محمد كمان يجري احتواؤه وضمه للمنتخب بعد عقوبته».

محمد صلاح ثاني أسرع لاعب في ليفربول يصل لـ100 هدف بالدوري

وأشار مدير تحرير «الوطن»، إلى أن محمد صلاح يتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وهو ثاني أسرع لاعب في ليفربول يصل لـ100 هدف بالدوري الإنجليزي، وهو أمر عظيم، وهو على بعد هدفين فقط ويتساوى مع دروجبا، بالرغم من السنوات الطويلة التي قضاها دروجبا بالدوري الإنجليزي، ومع نهاية الموسم سيكون محمد صلاح هو الأول في أوروبا ويتخطى دروجبا: «محمد صلاح هيكون النجم المصري وهيكون من أفضل 3 لاعبين في العالم ولأول مرة ممكن يعدي ميسي ورونالدو بالأرقام، صلاح بيلعب في دوري عظيم، وربنا يبارك فيه ويبعد عنه العين والإصابات».