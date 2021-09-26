«بورتريه» أول مدرسة مصرية للفنون بنيويورك يُنشئها الفنان رضا عبدالرحمن

يفتتح الفنان الدكتور رضا عبد الرحمن، الجمعة 1 أكتوبر2021 أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون، بولاية نيويورك، بناء على طلب الكثير من المهتمين بفنه، وسيديرها بمشاركة زوجته رشا طاهر، وقد أطلق على مدرسته الجديدة اسم «بورتريه» تيمنا بجريدة بورتريه للفنون التي أصدرها في مصر لعدة أعوام.

صالونات ثقافية دعما للهوية العربية في أمريكا

يشار إلى أنه منذ انتقال الفنان رضا عبدالرحمن، إلى نيويورك، وقد أثار حالة من النشاط الفني والثقافي لاسيما بين كثيرين من المنتمين للأوطان العربية، منها صالونات دورية تحتضن المواهب من كافة الأعمار وتهدف إلى خلق حالة من التواصل الوجداني مع الهوية الأصيلة وسط أيام الغربة، وكذلك تعزيز ارتباط الجيل الجديد من الشباب والأطفال بالجذور العربية وموروثهم الفني والأدبي، كما قدم الفنان منذ انتقاله للحياة في أمريكا عروضاً كبيرة في واشنطن ونيويورك واكولهاما ودنفر وكناتكا.

وللفنان رضا عبدالرحمن أسلوب فني مميز يتسم باستلهام التراث المصري القديم بلغة معاصرة، ما جذب إليه العديد من مقتني الأعمال الفنية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الفنان الكبير حلمي التوني قد وصفه بخليفة النحات الكبير محمود مختار في فن التصوير المصري، ويُلقب الدكتور رضا في أمريكا بفرعون الفن المصري المعاصر، لذا سوف تهتم المدرسة التي تقع بمدينة بيجمتون وتخدم مقاطعة بروم بأكملها بتقديم دروسا في الفن للأطفال والشباب والكبار هواه أو محترفين ممن يشتاقون لمعرفة المزيد عن استخدام التقنيات المصرية القديمة في إنتاج فنون معاصرة.

من هو رضا عبدالرحمن؟

والدكتور رضا عبدالرحمن، من مواليد في الإسماعيلية عام 1966، وحصل على دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة تخصص تصوير جداري، من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا 1999.

واستقال من العمل الجامعي بعد عام 2000 وتفرغ للعمل الفنى والثقافى والاجتماعي وأنجز ما يقرب من 10 آلاف متر مربع من الجداريات و12 عملا مجسما بميادين محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية 2000.

كما عمل مستشارا فنيا لتجميل محافظة البحر الأحمر 2000 - 2005، والمشرف على نشاط الفنون التشكيلية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة من عام 2006 إلى عام 2008، مديرا عاما للفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ 2007 حتى 2012.