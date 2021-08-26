قصور الثقافة تنظم معرض فنون تشكيلية لملتقى مراسم سانت كاترين بالهناجر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، معرضا لنتاج ملتقي مراسم سانت كاترين، الذي نظتمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلة.

ومن المقرر أن يقام المعرض بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بأرض الأوبرا خلال الفترة من 26 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 فنانا تشكيليا في ملتقى مراسم سانت كاترين.

مشاركة قصور الثقافة فى حياة كريمة مستمرة

وفي سياق متصل، تتوالى فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التي تشارك فيها قصور الثقافة، بتقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشهدت قرية تاسا مجموعة من ورش الحرف التراثية بمدرسة فوزى عبد الرحيم العمدة المشتركة، منها ورش «رسم حر بورتريه، عجينة السيراميك، أركيت بالنحاس، ورشة الشنط بالشرايط، تطريز وكروشيه، حلي واكسسوارات، حكي شعبي، ألعاب شعبية» بالإضافة لعروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال.

معرض للكتاب في قرية تاسا

كما شهدت القرية قافلة اكتشاف مجموعة من المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط، حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل، بالإضافة لإقامة معرض كتاب «يلا نقرأ»، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأقيمت احتفالية ثقافية فنية بحضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط، بدأت بالسلام الوطني، تلاه لقاء توعوي للمرأة قدمته الدكتورة كريمة الحفناوي، موضحة مجموعة من المفاهيم الأساسية حول الصحة العامة للمرأة وسلوكيات الآداب العامة وبعض قضايا المرأة المصرية باعتبارها هي المؤسس الأول للأسرة ومنها «ختان الإناث» و«الزواج المبكر».

وتم عقد لقاء حواري حول أهمية ترشيد استهلاك المياه بإشراف المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، قدمها صبرى علي الذي تناول الحديث حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل معها وترشيدها، بينما شارك أدباء ساحل سليم بمجموعة من القصائد المتنوعة بمشاركة الشعراء عبد النبي قاسم، الشاعر عبد الحي فرغلي بمقتطفات من فن الواو وبعض القصائد الشعرية بين الفصحي والعامية.

وتخلل الحفل فقرات فنية للمواهب، حيث اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.