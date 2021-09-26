كل ماتريد معرفته عن مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط

تعد مدرسة الراهبات الفرنسيسكان من أقدم المدارس في محافظة أسيوط ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1840 وقدمت المدرسة على مدار تاريخها خدماتها التعليمية لأبناء المحافظة، من المسلمين والمسيحيين وتخرج منها الآلاف من أبناء المحافظة في مناصب كثيرة.

ويبحث أولياء الإمور عن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان الخاصة، لإلحاق أبناءهم بمرحلة رياض الأطفال.. «الوطن»، تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المدرسة.

أهداف المدرسة

- تنمية المهارات التكنولوجية المتاحة بالمشاركة في الأنشطة المختلفة عبر المشاركة الإيجابية للطالب في العملية التعليمية عن طريق استراتيجيات التعلم.

- العمل على تقوية روح العمل الجماعي في المجتمع الداخلي والمشاركة المجتمعية.

- تنمية مهارات التفكير الإبداعي باستخدام أساليب التعلم الحديث والتواصل بين الطالب والمعلم وإدارة المدرسة والأسرة والبيئة المحيطة بالمدرسة.

مستوى التعلم

يوجد مستوى رفيع لغة إنجليزية ولغة فرنسية ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي، وتضم المدرسة طلابا متميزين في التعليم والأنشطة والإبداع ليخرجوا للمجتمع جيلاً متميزاً قادراً على التغيير والتطوير.

المصروفات الدراسية

تبدأ المصروفات الدراسية خلال العان من 4000 إلى 6000 جنيه للطالب.

الموقع وطرق الإتصال

تقع المدرسة في شارع المدارس المتفرع من شارع الميثاق بجوار مدرسة النهضة الإعدادية‎ بحي غرب مدينة أسيوط وهى واحدة من أكبر المدارس الخاصة في صعيد مصر.. ويمكن التواصل مع المدرسة عبر رقم الهاتف .0882337171