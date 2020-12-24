نائب محافظ السويس يزور كنيسة الآباء الفرنسيسكان للتهنئة بعيد الميلاد

قام الدكتور عبدد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والعميد بهاء عبد الرحيم قائد الفرقة 19 نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور دسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس بزيارة الي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بشارع سعد زغلول بحي السويس لتقديم التهاني للأب جوزيف وهيب راعي كنيسة الفرنسيسكان والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول السنة الميلادية الجديدة.

رافق نائب المحافظ في زيارته للكنيسة لتقديم التهنئة عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

وقدم الدكتور عبد الله رمضان محافظ السويس التهنئة نائبا عن السيد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واكد نائب المحافظ على عمق الترابط بين أبناء مصر والروح الوطنية بين المصريين علي مر العصور .

كما قدم التهنئة كلا من الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف و أعضاء مجلس الشيوخ بالسويس وممثلي مديرية الامن ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.