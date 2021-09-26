10 عادات غذائية قاتلة للمصريين.. يحذر منها عميد معهد القلب السابق

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، من 10 عادات غذائية وصفها بـ«القاتلة» في طعام المصريين، مشيرا إلى أن هذه العادات تعرض الشخص للإصابة بمرض السكر والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلي، ودونها في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وجاءت كالتالي:

1ـ الأكل حتى الامتلاء والتخمة، والأكل قبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل، لأن تنوع الأطعمة والأكل بسرعة يزيدان من كمية الأكل، لذا ننصح تناول الشوربة أو السلاطات أو المقبلات والانتظار بضع دقائق.

السمن الصناعي يزيد مخاطر الإصابة بانسداد الشرايين التاجية

2ـ الطبخ بالسمن النباتي الصناعي من الزيوت المهدرجة trans fat وهو أخطر أنواع الدهون فجرام واحد يوميا يزيد من فرصة الإصابة بانسداد الشرايين التاجية والدماغية بنسبة 93%.

3ـ تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض ربع رغيف يكفي «حسب ابن آدم لقيمات».

4 ـ زيادة كمية الأرز الأبيض في طعام الغذاء، يرفع السكر والدهون الثلاثية، مشيرا إلى أن الأرز البسمتي أقل خطورة من الأبيض.

5ـ تناول اللحوم المصنعة كالانشون والسجق والسلامي والبلوبيف والببروني، واللحوم الحمراء تحتوي على حديد الهيم heme iron والمرتبط بمرض السكر، وممانعة الجسم للأنسولين وبعض أنواع السرطانات، لذا ينصح بالإقلال منها لمرة واحدة أو مرتين على الأكثر أسبوعيا، وتناول الطيور والأسماك والبروتينات النباتية كالفول والعدس والبقوليات.

6ـ تناول الحلويات بكثرة والأطعمة التي تحتوي على السكر كالأيس كريم والجاتوهات فالسكر يزيد البدانة ويسبب مرض سكر الدم.

7ـ الإفراط في شرب المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر والعصائر المحملة بالسكر بدلا من شرب الماء وذلك للأسباب السابقة، وينصح باستبدالها بالماء والشاي والقهوة بدون سكر.

8ـ كثرة استهلاك البطاطس في أطعمة التيك أواي، وأكياس البطاطس والذرة التي نطعمها لأطفالنا بكثرة وهى من أسوأ أنواع النشويات.

30 % من البالغين المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم

9ـ زيادة الملح في الطعام ووضع الملّاحة على منضدة الطعام فمن المعروف الارتباط الوثيق بين الملح وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب، ومن المؤسف أن أكثر من 30% من البالغين المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم، قائلا «احنا ناس بيننا عيش وملح».

10ـ تناول أطعمة التيك أواي محاكاة للغرب، محذرا: «البيتزا والبرجر والدجاج المحمر في الزيوت وجميع المحمرات من أسوأ ما نضع في معدتنا لارتفاع نسبة النشويات والزيوت المهدرجة والسكر والملح والبطاطس، فلا يمكن جمع أطعمة أسوأ من ذلك في وجبة واحدة».