أطعمة فاسدة ومصانع غير مرخصة.. ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1231 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، على النحو التالي

ضبط 6,95 طن دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك آدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 6 أطنان لحوم مستوردة بدون بيانات

ضبط 6 أطنان لحوم مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك آدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,1 طن مقطعات لحوم – أرز أبيض بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك آدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، بحوزته ماكينة صرف خبز - عدد 686 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية وبحوزته عدد 55 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

13 طن أرز أبيض مجهولة المصدر

ضبط 13 طن أرز أبيض معبأة داخل أجوله بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك آدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مركز لتعبئة المواد الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 5,5 طن جبن أبيض – ملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك آدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن معمل لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 150 ألف قرص مخدر مهرب جمركيًا

ضبط 150,000 قرص أدوية مخدرة – 600,000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة والمنشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وبحوزته 5,5 طن أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 19250 جنيهًا تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ضبط 1,250 طن لحوم غير مصحوبة بمستندات

ضبط مسئول عن مصنع لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على 1,250 طن لحوم مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.