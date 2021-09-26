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محمود مسلم

وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمالة بمواقع المشروعات في المنصورة الجديدة

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الوطن
12:42 م | الأحد 26 سبتمبر 2021
وزير الإسكان خلال الزيارة

وزير الإسكان خلال الزيارة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

جاء ذلك في مستهل زيارة «الجزار» لمدينة المنصورة الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لكل مشروع على حده، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة.

وأكد «الجزار» ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات.

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