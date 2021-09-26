أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور.. كرمه الرئيس السيسي «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كرمه الرئيس السيسي.. أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور»، حيث قال محمد عمر محمد خيري، أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور والبالغ من العمر 22 عاما، إنه وُلد مصابا بهذا المرض، وتفاقمت الأعراض تدريجيا.

رفضتنى المدرسة لكنني صممت على استكمال تعليمي

وقال أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور، «الحياة صعبة جدا، فأنا لا أستخدم أطرافي، فعندما كنت أذاكر كان والدي أو والدتي أو أحد أشقائي يضطر إلى مسك الكتاب لتقليب الصفحات، ورغم ذلك لم أشعر بأنني مختلف أو إعاقتي كانت عائقا في طريقي، وأصر والدي ووالدتي على أن أستكمل تعليمي»، «عندما كنت في المرحلة الإعدادية رفضت مديرة المدرسة وجودي، لكنني صممت على استكمال تعليمي فيها وأخبرتها بأنني سأحصل على أعلى مجموع في تاريخ المدرسة وحصلت على الشهادة الإعدادية بنسبة 98% وهي النسبة الأعلى في تاريخ المدرسة، وفي عام 2016 تخرجت من الثانوية العامة بنسبة 98% في شعبة علمي علوم».

تكريم الرئيس كان حلم حياتي

وأردف أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور، أنه لم يستطع الالتحاق بكلية الطب لظروف الإعاقة، لهذا التحق بكلية الحقوق، وتخرج بتقدير عام ممتاز وكان من الأوائل على الكلية، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب قبل 3 أعوام: «تكريم الرئيس كان حلم حياتي، وكنت على يقين وثقة بالله أن هذا الحلم سيتحقق».

وواصل أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور، «الرئيس أعطاني شهادة التقدير بنفسه، وطلب الميكروفون لكي يمنحني إياه وأوجه له رسالة أمام الحضور مباشرة»، مشددًا على أنه سيكون حريصا على نقل علمه للطلاب، وتسخير نجاحه في خدمة المجتمع.