الصحة: تكلفة جرعة علاج الضمور العضلي تصل لـ3 ملايين دولار

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج الضمور العضلي بوزارة الصحة، إن تكلفة علاج مرض الضمور العضلي لكل طفل، من 2 لـ3 ملايين دولار حسب الجرعة، ولكن تكلفة العلاج على نفقة المبادرة، لافتا إلى أنه تم إعطاء الجرعة لـ23 طفلا.

الطفل ما قبل سن عامين يحصل على جرعة واحدة في عمره

وأضاف «طاهر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الخميس، أنه يتم متابعة الأطفال بعد أخذهم جرعة علاج الضمور العضلي، وتتمثل المتابعات بجلسات للعلاج الطبيعية ومتابعة التغذية، «الجرعة عبارة عن حقنة واحدة، ما قبل سن السنتين مرة واحدة في العمر».

تشخيص 3700 حالة مصابة بكل أنواع الضمور العضلي

وأوضح أن الوزارة شخصت 3700 حالة مصابة بكل أنواع أمراض الضمور العضلي، منها 180 حالة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، لافتا أن عمر 135 حالة منهم تتجاوز العامين، و44 ما دون العامين مؤهلين للحصول على حقنة العلاج.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال 3635 حالة بالعيادات المخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي.

حددت وزارة الصحة والسكان 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، يأتى ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة المصرية ستتحمل تكاليف علاج الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، ويستعرض «الوطن»، فى نقاط هذه أماكن مراكز علاج الضمور العضلي في نقاط:

أماكن مراكز علاج الضمور العضلي

-عيادتا مدينة نصر وناصر بالقاهرة

- عيادة الهرم بالجيزة

- عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية

- عيادة سموحة بالإسكندرية

- عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية

-عيادة مبرة طنطا بالغربية.

- العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية

- عيادة ناصر بالدقهلية

- عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ

- عيادة الطلبة بشطا بدمياط

- عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة

- العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس

- عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية

- عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم

-عيادة السلام ببني سويف

-عيادة المبرة الشاملة بالمنيا

- عيادة سيدي جلال بأسيوط

- عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج

- عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا

- عيادة طلاب مدارس بأسوان

- عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر

- عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء

-عيادة العريش الشاملة بشمال سيناء.