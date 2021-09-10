أستاذ بـ«طب عين شمس»: لقاح كورونا يؤثر على حالات الضمور العضلي المتأخرة

قالت الدكتورة نورهان عاطف، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ مضاعفات فيروس كورونا دائمًا تؤثر على مرضى الضمور العضلية، حيث يعمل الفيروس على تلف الألياف العضلية، والاعتلال العضلي كذلك الألم العضلي، ما يسبب العديد من المشاكل للمرضى، موضحة أنَّ تأثير الفيروس على الألياف العضلية يتسبب في التهاب العضلات.

أعراض فيروس كورونا على مرضى ضمور العضلات

وأضافت الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الثاني لأمراض العضلات والأعصاب بالتعاون مع وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ من أعراض فيروس كورونا على مرضى ضمور العضلات وجود اضطراب دائم وحاد، التهابات بالعضلات، ارتفاع مستوى الدم، تعفن الدم، إضافة إلى اضطراب الجهاز العصبي، ضعف وظائف الجسم.

توصيات لمرضى الضمور العصبي وقت كورونا

وأشارت إلى أنَّ الأشخاص المصابين بالاضطراب العصبي يجب أن يتجنبوا العدوى بفيروس كورونا من خلال الخطوات التالية: التباعد الاجتماعي، العزلة الذاتية في حالة وجود إصابات بمكان المعيشة، غسل اليدين المتكرر، تجنب الذهاب أو الجلوس في أي تجمعات كبيرة، إضافة إلى التزام مقدمي الرعاية أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، وارتداء أقنعة الوجه عند التعامل مع مرضى الضمور العصبي، عدم الذهاب للطبيب إلا في الضرورة القصوى وتقديم المشورة من خلال الهاتف المحمول.

الحالات المتأخرة في الضمور قد تصاب بأعراض جانبية

وأضافت أنَّه لا توجد أي أضرار على مرضى الضمور العضلي في حالة تناول لقاح كورونا، سواء الأعراض الجانبية للقاح المتعارف عليها، مشيرة إلى أنَّ مرضى الضمور العضلي في حالة الإصابة تتفاقم المضاعفات في الحالات المتأخرة وتسبب العديد من المشاكل الصحية تؤدي إلى ضعف القدرة على أخذ النفس، السعال، التهاب الرئة، أحيانًا تسبب الوفاة.

يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول اللقاح

وأوضحت أنَّ مرضى الضمور العضلية الذين يعانون الحساسية المفرطة دون سبب معروف، يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول اللقاح، إضافة إلى عدم تضارب أخذ العلاج الخاص بمرضي ضمور العضلات، موضحة أنَّ الأشخاص الذين يعانون الضمور العضلي ليست لديهم القدرة على تلقي اللقاح مع وجود مضاعفات إضافية جانبية للقاح والأدوية أحيانًا التي يتمّ أخذها لعلاج الضمور.