وزير الإسكان في جولة ساعة بمشروعي الفيلات والكورنيش بـ«المنصورة الجديدة» (صور)

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة ميدانية، بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد مشروع الفيلات الجاري تنفيذه بالمدينة، وكذا كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

الجزار يجدد تأكيد أهمية تكثيف العمالة

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، نحو ساعة داخل مشروعي الفيلات والكورنيش، لمعاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة، حيث جدد الوزير تأكّيده تكثيف العمالة، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة، وفي مواعيدها المحددة، وحث جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد، وضغط معدلات التنفيذ، ومضاعفة الإنجاز على الأرض، للإسراع بمعدلات التنمية التى تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

الجزار يوجه بالاهتمام بجودة الأعمال بكورنيش

كما وجه بضرورة الاهتمام بجودة الأعمال بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ليكون على أعلى مستوى، وفي أبهى صورة، وأجمل منظر يخطف الأنظار، ويليق بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بربوع الدولة المصرية.