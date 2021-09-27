فاكهة تحافظ على نسبة السكر في الدم.. يجب عليك تناولها يوميا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن أفضل طريقة للتعامل مع مرضى السكري، تتمثل في تغيير العادات الغذائية، ويعد تناول الفاكهة من أكثر الطرق إرضاء للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع تلبية الاحتياجات الغذائية، على الرغم من العديد من الدراسات والأبحاث حول استهلاك الفاكهة في مرض السكري، إلا أن هناك الكثير من التكهنات حول النوع الصحيح من استهلاك الفاكهة وعلاقته بمستويات السكر في الدم.

الفواكه تخفض مستويات السكر والالتهابات إلى مكافحة ارتفاع ضغط الدم بفضل الفيتامينات والمعادن

وأضافت «عبدالوهاب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تناول الفاكهة الموسمية والمتوفرة لها فوائد صحية عديدة، تتراوح من خفض مستويات السكر والالتهابات إلى مكافحة ارتفاع ضغط الدم بفضل الفيتامينات الوفيرة ووجود المعادن، بالإضافة إلى قوة مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات (A و B و C)، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف.

وأضحت طرق استخدام تلك الفاكهة لمرضي السكري، حيث يتم إضافة الفاكهة إلى سلطات لتتمتع بخيرها مع رشة من القرفة، ومذاقها أفضل وتقلل من ارتفاع السكر، أضف المكسرات مثل الجوز واللوز لتكملة وجبة الفاكهة الخفيفة، ويمكنك تناول بعض الفاكهة مثل:

تفاح

التفاح ليس مجرد فاكهة مغذية، فهي ترتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري إذا تم تناولها باعتدال، وتبين أن هناك حقيقة في القول المأثور «تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب».

الأفوكادو

مصدر كبير للدهون الصحية وبها أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، فهي غنية بالألياف أيضا وقد ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

التوت

تعد إضافة التوت من أفضل الطرق لإضافة التنوع إلى النظام الغذائي الصديق لمرض السكري، يمكنك الاختيار من بين التوت الأسود أو العنب البري أو الفراولة لأن جميعها مليئة بالطاقة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.

كيوي

تعد فاكهة الكيوي مصدرًا ممتازا للفيتامينات، مما يجعلها فاكهة مثالية لمرضى السكري.

البطيخ

يوصى باستخدام الفواكه المرطبة القوية مثل الشمام والبطيخ لمرضى السكري والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري تناول الطعام باعتدال للحصول على فوائد غذائية متعددة مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب وج.