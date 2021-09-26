«طبيب»: التشنجات العصيبة من الأعراض الحادة للإصابة بكورونا بين الأطفال

منذ ظهور متحور دلتا بلس، ومعدل الإصابات بين الأطفال بفيروس كورونا في تزايد، الأمر الذي لم يكن منتشرا من قبل بين متحورات فيروس كورونا، وهناك أعراض جانبية جديدة ظهرت على الأطفال عقب الإصابة بكورونا، بجانب المضاعفات القديمة، ومن بينها التشنجات العصبية.

التشنجات العصبية تظهر عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا أكثر من البالغين

وقال الدكتور محمد صلاح، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إن أعراض الإصابات الحادة بفيروس كورونا ومتحور دلتا بلس بين الأطفال، قد تختلف عن الأعراض التي تظهر على البالغين، وقد تكون التشنجات العصبية إحدى تلك الاختلافات، موضحا أن التشنجات العصبية تظهر عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا على عكس مصابي كورونا من البالغين، والذين قد تظهر لديهم أكثر في المراحل المتأخرة من الإصابة بفيروس كورونا.

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالتشنجات العصبية فوق 10 أعوام

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التشنجات العصبية تظهر عند الأطفال الأكبر سنا من المصابين بالفيروس، وخاصة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، مشيرا أن الأطفال المصابين بمشكلات عصبية يكونوا أكثر عرضة لظهور التشنجات العصيبة لديهم عقب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود بعض الأعراض النفسية الجانبية التي تظهر بجانب التشجنات، مثل تغيرات في حالة الوعي والإدراك، وتغيرات في مستوى الهدوء.

علاج الأطفال من التشجنات العصبية

وأشار استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك عدة طرق لتجنب دخول الأطفال في حالة من التشنجات العصيبة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يجب على الوالدين الذهاب للطبيب لفحص حالة الطفل ومعرفة التشخيص الطبي، مع الالتزام بإعطاء الطفل الأدوية التي وصفها الطبيب، مثل أدوية الصرع والتشنجات العصبية، وكذلك عدم دخول اللعاب أو القيء إلى الرئيتين، بالإضافة إلى اختيار الطرق المناسبة للتعامل مع الأطفال في هذه الحالة.