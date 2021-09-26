وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية في المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية الجاري تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، كما التقى بمسؤولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

مشروعات الإسكان في مدينة المنصورة الجديدة

وأوضح «الجزار»، أن مدينة المنصورة الجديدة تضم ألوانا متنوعة من الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث تضم المدينة 4704 وحدات سكنية في 196 عمارة سكنية، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، و11.232 وحدة سكنية في 468 عمارة بمشروع «JANNA»، و58 عمارة بمشروع «سكن لكل المصريين»، و1149 فيلا «منفصلة - متصلة - شبه متصلة»، بها 2103 وحدات، وتشمل «499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة».

وعقب جولته بالمشروعات السكنية، التقى وزير الإسكان، بمسؤولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث شدد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف المشروعات.