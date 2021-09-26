حفل أوركسترا «فؤاد ومنيب» على مسرح «ساقية الصاوي» الجمعة

تستضيف ساقية الصاوي، في الأول من أكتوبر المقبل حفلا لأوركسترا «فؤاد ومنيب» بقيادة جورج قلتة، ويشارك في الحفل عازف الناي الفنان هاني البدري، والذي يؤدي مقطوعة «نوستالجيا بالأزرق».

أحمد منيب: عرض مقطوعات موسيقية للبيانو والكمان

وأوضح الفنان أحمد منيب، في بيان صحفي، أن الحفل سيضم مقطوعات ألفها ومحمد فؤاد مع الأوركسترا بالإضافة إلى مقطوعات تضم آلتي البيانو والكمان فقط، والتي يعشق قطاع كبير من جمهورهما المزج بينهم، متابعا: «هناك قطاع عريض من جمهورنا ممن يحبون ثنائية البيانو والكمان، ولذا فإن الأمسية ستتضمن مقطوعات موسيقية تضم الآلتين معاً».

وعن مقطوعة «نوستالجيا بالأزرق»، قال «منيب»، إن المقطوعة في البداية كانت من حركة واحدة تضم الكمان والبيانو والعود والكونتراباص والآلات الإيقاعية، قبل أن يطورها، مضيفا: «ألفت نوستالجيا بالأزرق أثناء إقامتي بألمانيا، ومع الوقت طورت التأليف الموسيقي بشكل أكبر لتتكون اليوم من ثلاث حركات، والناي هو أحدث إضافة لـ نوستالجيا بالأزرق».

الموسيقى تجمع «فؤاد ومنيب»

وأحمد منيب، عازف كمان تخرج من معهد الكونسرفاتوار بالقاهرة، قبل أن ينتقل لألمانيا للحصول على الماجيستير في الموسيقى الكلاسيكية والماجيستير في موسيقى الجاز من جامعة الموسيقى بميونيخ، وخلال إقامته بألمانيا عزف منيب مع أوركسترا «فيرتيمبرجايش الفيلهارموني»، وعمل كعازف حر مع عدد من الأوركسترات والفرق الموسيقية، كما كون فرقته الخاصة للجاز في ألمانيا وألف ألبومه الموسيقي الأول «نوستالجيا بالأزرق».

بينما لا يصنف محمد فؤاد نفسه كموسيقي محترف حيث أنه لم يدرس المجال بشكل أكاديمي، إذ أن دراسته كانت في مجال الطب الذي يمارسه كمهنة أيضاً، إلا أن الموسيقيى والعزف على البيانو أصبحا مهنته الثانية.

تعود قصة الثنائي، «منيب وفؤاد» إلى عام 2015 حين تعرفا إلى بعضهما عبر فيسبوك وبدآ في مشاركة موسيقاهما، وبعد أشهر قليلة قدما أولى حفلاتهما سوياً بمركز الإبداع بالإسكندرية والتي شهدت عزف مقطوعاتهما الجديدة. وأخذت شعبية الثنائي المتزايدة العازفين إلى المزيد من قاعات الحفلات في أوبرا القاهرة ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية وكذلك جولات موسيقية في المغرب والنمسا.