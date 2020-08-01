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ساقية الصاوي تحذر من صفحة مزيفة عبر "فيسبوك"

كتب:

ياسمين محمود
02:15 ص | السبت 01 أغسطس 2020
ساقية الصاوي

ساقية الصاوي

حذرت ساقية الصاوي عبر صفحتها على فيسبوك، من صفحة زائفة تنشر أخبارا خاطئة عن الساقية.

ونشرت الساقية بيانا عبر صفحتها "ساقية عبد المنعم الصاوي تحذر من التعامل مع صفحة Middle East Music egypt التى تنشر أخبارًا بعضها كاذب".

تتخذ الساقية الإجراءات اللازمة للإبلاغ المحلي والدولي وتؤكد أن المرجع الوحيد المضمون لأحداثها هو موقع الساقية https://www.culturewheel.com/en .أو فيسبوك الساقية ولا صحة لوجود حفل لكايروكى فى الساقية 10 سبتمبر.

والساقية بدأت مؤخرا باستئناف نشاطها الفني باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

 

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